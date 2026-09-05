sábado, 5 de setembro de 2026
Facebook Instagram Share X Youtube
TCEAM
Início Amazonas Petrobras poderá perfurar três novos poços na Foz do Amazonas

Petrobras poderá perfurar três novos poços na Foz do Amazonas

Por
Redação 5
-
Navio-sonda Tidal Action - Reprodução/Internet

O Ibama autorizou a Petrobras a perfurar mais três poços exploratórios na Bacia da Foz do Amazonas, em águas ultraprofundas do Amapá, segundo documento visto pela Reuters nesta sexta-feira.

A autorização representa um avanço na tentativa da estatal de explorar petróleo em uma área ambientalmente sensível. Os novos poços serão importantes para avaliar se a recente descoberta da Petrobras na região é comercialmente viável.


O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou a descoberta no mês passado e, dias depois, viajou ao Amapá, onde classificou o petróleo como um “passaporte para o futuro” do país.

A exploração da Bacia da Foz do Amazonas, próxima à foz do rio Amazonas, divide o governo Lula entre preocupações ambientais e a necessidade, defendida pela Petrobras, de repor suas reservas.

Segundo a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, se a descoberta for viável, a produção poderá começar em até sete anos.

A região integra a Margem Equatorial, considerada pela Petrobras sua principal fronteira exploratória, e tem características geológicas semelhantes às áreas da Guiana onde a ExxonMobil desenvolve grandes campos de petróleo.

A decisão, assinada na quinta-feira pelo diretor-geral do Ibama, Jair Schmitt, determina que a Petrobras apresente um cronograma atualizado de perfuração em até 30 dias. A licença também exige a atualização da análise de riscos ambientais.

No início do ano, houve vazamento de fluido durante a perfuração do primeiro poço, aumentando a preocupação de povos indígenas sobre os impactos de uma eventual expansão da atividade petrolífera em uma região ainda amplamente coberta pela floresta amazônica.

Artigo anteriorONU aprova resolução para corrigir distorções nos mapas
Próximo artigoDia da Amazônia: quando planejar a cidade também é cuidar da floresta

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

© Copyright © 2023 Correio da Amazônia. Todos Os Direitos Reservados.
Correio da Amazônia
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Visão Geral de Privacidade

Este site usa cookies para que possamos oferecer a melhor experiência de usuário possível. As informações de cookies são armazenadas em seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.