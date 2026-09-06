De papel decorativo a titularidade – por Flávio Bolsonaro

Fiz um artigo sobre a importância do vice, antes da escolha dos vices dos atuais candidatos ao governo do Amazonas. Dou uma nova roupagem, dando os nomes os vices e suas experiências para ajudar os candidatos ao governo do Amazonas. A criação do cargo de vice remonta aos tempos em que era difícil fazer uma nova eleição quando o presidente da República ficava impedido de governar por muito tempo ou em definitivo.

A mania se estendeu a governadores e prefeitos. O Senado elevou ao paroxismo a escolha desses candidatos ao ócio: para cada cadeira de senador, há dois esdrúxulos suplentes. Em resumo, há no Brasil milhares de pessoas eleitas e totalmente sem função. Mas muitos têm direito a carro, motorista, mordomias e tempo de sobra para conspirar. Essa tradição também nasceu numa época em que a comunicação era difícil. O presidente viajava de carroça e alguém precisava ficar formalmente respondendo pelo país. Hoje, tudo mudou. Fazer uma eleição é algo quase automático, mesmo num país continental como o Brasil.





As urnas eletrônicas provaram sua eficiência em pleitos sucessivos. Em alguns anos, será possível ao eleitor votar da sua própria casa. Quando o presidente viaja, é patética a transferência de cargo. Muitos vices aproveitam e fazem fotos com parentes e correligionários ao assumir a cadeira pela primeira vez. Depois, ficam de papo para o ar. As decisões continuam nas mãos do titular. A telefonia por satélite acabou com a necessidade de estar presente no país para poder governar.

A rigor, a importância do vice hoje se resume a dois itens, quando o nome é de partido diferente daquele do candidato à vaga de titular: 1) emprestar o tempo de TV e 2) eventualmente alavancar a votação pelo prestígio próprio do escolhido para vice. Os vices apresentados para o governo do Amazonas, têm em Alessandra Campello vice de Omar Aziz a ideia de alavancar a votação, haja vista sua densidade eleitoral espelhada como deputada estadual, o vice de Roberto Cidade, Serafim Correa, leva a experiência como técnico, advogado e político, como ex prefeito de Manaus, dando credibilidade ao titular, a vice de David Almeida Shádia Fraxe, leva a experiência como secretária de saúde municipal, médica com experiência no SUS, economista, o vice de Maria do Carmo Coronel Anibal é o menos conhecido, é do Corpo de bombeiros, foi secretário executivo da Defesa Civil.

Em suma, os vices deixam muitas vezes de ter um papel decorativo, e assumem os cargos do titular, vejam o caso de Renato Junior que assumiu no lugar de David Almeida, isso sem falar nos suplentes de senadores que assumiram a titularidade, Jefferson Praia no lugar do senador Jefferson Peres que faleceu, João Pedro que assumiu no lugar de Alfredo Nascimento nomeado para Ministério dos Transportes, Gilberto Miranda que assumiu no lugar de Amazonino Mendes e de Gilberto Mestrinho.