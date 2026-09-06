Prefeitura alerta para tentativa de golpe envolvendo bolsistas de programas educacionais

A Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), vinculada à Secretaria Municipal de Administração e Gestão (Semad), informa que não solicita atualização de dados pessoais ou bancários aos beneficiários dos programas Bolsa Universidade, Bolsa Idiomas e Bolsa Pós-Graduação por canais não oficiais.

A administração municipal recebeu relatos de que pessoas mal-intencionadas estão entrando em contato com bolsistas, exigindo a confirmação de dados sob a falsa ameaça de cancelamento ou perda imediata do benefício. A Espi esclarece que essa prática é golpe.





O contato ativo do órgão com os estudantes matriculados ocorre estrita e exclusivamente por meio do número de WhatsApp do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC): (92) 98842-5749.

Para garantir a segurança dos beneficiários, a Prefeitura de Manaus reforça que a Espi nunca exige senhas, informações bancárias ou confirmação de dados pessoais de forma imediata sob ameaça de perda da bolsa por telefone ou mensagens de terceiros.

Recomenda-se, também, não clicar em links desconhecidos enviados por SMS ou números de WhatsApp não oficiais, e bloquear e denunciar imediatamente mensagens suspeitas com esse teor.

Para tirar dúvidas ou confirmar qualquer pendência relacionada ao seu benefício, o bolsista deve acessar diretamente o seu portal no sistema oficial dos programas (sgbu.manaus.am.gov.br) ou acionar o SAC da Espi pelos contatos oficiais informados acima.