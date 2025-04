David Almeida reforça compromisso com Manaus após encerrar greve dos rodoviários

O prefeito de Manaus, David Almeida, em pronunciamento feito do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), na zona Centro-Sul, na noite desta quarta-feira, 16/4, reiterou o fim da greve com mediação da Prefeitura e reforçou o compromisso da gestão com o diálogo e o bem-estar da população.





“Estou aqui no Centro de Cooperação da Cidade para reiterar que, em reunião intermediada pela prefeitura, entre o Sindicato dos Rodoviários e o Sinetram, a greve do transporte coletivo chegou ao fim. Agradeço aos dois sindicatos pela forma como trataram o tema”, declarou o prefeito.

O acordo prevê reajuste de 6% no tíquete-alimentação e nos benefícios dos trabalhadores, além de um aumento de 6% acima da inflação na remuneração da data-base e melhorias no plano odontológico. A proposta avançou também na discussão sobre os motoristas que acumulam a função de cobradores, além de um encaminhamento para a retirada gradual dos cobradores.

Com o fim da greve, a expectativa é que o transporte coletivo seja normalizado em todas as zonas da capital ainda nas próximas horas. A Prefeitura de Manaus seguirá acompanhando a retomada das operações para garantir o pleno funcionamento do serviço à população.