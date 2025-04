Bebê de 4 meses é resgatado em estado grave após denúncia de vizinhos em Manaus

MANAUS | Um bebê de apenas 4 meses foi resgatado em situação crítica de abandono, na manhã quarta-feira (16), na Comunidade Alfredo Nascimento, zona Norte de Manaus.





A criança, que apresentava sinais visíveis de desnutrição e desidratação, foi retirada de casa após denúncias feitas por vizinhos ao Conselho Tutelar da área.

Segundo informações, o bebê estava sob os cuidados do pai, mas há suspeitas de que a mãe o teria abandonado. Imagens gravadas por moradores mostram o pequeno com as costelas aparentes, fraco e quase desfalecido.

O resgate foi realizado pelo Conselho Tutelar com apoio da Polícia Militar. A criança foi encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro da Criança Joãozinho, na zona Leste, onde recebe atendimento médico. O estado de saúde do bebê não foi divulgado até o momento.

A Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) assumirá a investigação.

Por Correio da Amazônia