Em Nova Olinda do Norte, mulher é presa por abandono de filho de 4 anos

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 47ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Nova Olinda do Norte (a 135 quilômetros de Manaus), em ação conjunta com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e a Guarda Civil Municipal (GCM), prendeu em flagrante, na manhã deste domingo (28/09), uma mulher, de 37 anos, por abandono de incapaz contra o próprio filho, de 4 anos. A prisão foi efetuada em um bar do município.





De acordo com o delegado Bruno Rafael, da 47ª DIP, por volta das 7h a equipe recebeu denúncias de que um menino estava sozinho em casa desde a madrugada. Pela manhã, ele foi visto debruçado em uma janela a aproximadamente 9 metros de altura. Com base nas informações, os policiais foram até o local para verificar a situação.

“Chegamos ao endereço e avistamos a criança, que a todo momento aparecia na janela da residência. Por se tratar de uma casa alta, solicitamos apoio de servidores da Manaus Energia, que utilizaram uma escada para alcançar o imóvel e realizar o resgate, tendo em vista o iminente risco que o menino corria”, explicou o delegado.

Ainda segundo Bruno Rafael, foi confirmado que a criança estava só no imóvel e, após o resgate, a equipe continuou com as diligências para localizar a mãe dele. A mulher foi encontrada em um bar do município, na companhia do companheiro, ingerindo bebida alcoólica.

“No local, informamos sobre a situação de risco em que a criança havia sido exposta. A mulher foi autuada em flagrante e conduzida à delegacia para os procedimentos cabíveis. A vítima foi levada para a casa da avó materna e segue sob os cuidados dela”, completou o delegado.

A mulher responderá pelo crime de abandono de incapaz. Ela passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.