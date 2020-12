Em visita ao TCE-AM, David trata do processo de transição da gestão municipal

Realizando os primeiros compromissos como prefeito de Manaus, David Almeida esteve, na manhã desta quarta-feira (9), no Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM). Ele foi recebido pelo conselheiro Mario de Mello, o vice-presidente do TCE-AM, Júlio Cabral, e os conselheiros Josué Filho, Érico Desterro, Júlio Pinheiro e Yara Lins dos Santos.

O encontro também teve a presença do vice-prefeito eleito Marcos Rotta. A pauta da reunião foi o processo de transição da gestão municipal.

Durante a visita institucional, o prefeito eleito, David Almeida, ressaltou a preocupação com as contas públicas, sobretudo em relação as licitações, e pediu apoio da Corte de Contas para os trabalhos de transição na gestão municipal.

“Nossa visita foi para estreitar a relação com o Tribunal de Contas e para externalizar a preocupação com as contas públicas e com despesas que estão sendo realizadas e que extrapolam o fim do mandato. Receberei uma prefeitura com orçamento menor e obrigações já contratadas pela gestão anterior”, disse David Almeida.

Na oportunidade, o prefeito eleito informou aos conselheiros, em especial à relatora das Contas da Prefeitura de 2020, Yara Lins dos Santos, que ingressará com uma representação, nas próximas horas, para que recomende à Prefeitura de Manaus que se abstenha de realizar despesas que ultrapassem 31 de dezembro de 2020.