Emmanuel Macron é agredido em viagem ao sul da França; veja vídeo

O presidente francês, Emmanuel Macron, foi agredido com um tapa durante uma viagem oficial ao sul da França nesta terça-feira (8). Ao menos duas pessoas foram detidas, segundo as autoridades policiais.

Emissoras de rádio e TV da região de Drôme, próxima a Lyon, divulgaram imagens do momento em que o presidente se aproxima de um cercado que o separa da população e recebe um tapa.

Ele cumprimenta um homem que grita “abaixo a Macronia” (A bas la Macronie), uma referência ao governo de Macron, antes de desferir um tapa no rosto do presidente (assista no vídeo acima).

Agentes de segurança rapidamente intervêm, tiram Macron do cercado e apreendem o agressor.

Imagens da TV local mostram que o presidente ainda continuou na área e chegou a falar, de longe, com apoiadores.

A identidade do agressor, do segundo detido, e a motivação para o ataque ainda não foram divulgadas.

Segundo a agência de notícias Reuters, antes de desferir o tapa, o agressor grita também “Montjoie Saint Denis”, uma espécie de grito de guerra do exército francês usado durante a monarquia.

Macron visitava a região para se encontrar com donos de restaurantes e falar sobre o relaxamento das normas sanitárias e a volta à normalidade com o controle da pandemia de Covid-19 no país.

Horas depois do ataque, o presidente francês divulgou em seu perfil no Twitter um vídeo da visita e escreveu: “Aguentamos juntos. Formamos uma nação. Foi o que fizemos”.

Macron slapped down by a pissed off member of the public.pic.twitter.com/Nvh6NjIb8G — Darren of Plymouth 🇬🇧 (@DarrenPlymouth) June 8, 2021

G1/Mundo