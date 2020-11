Empresas do Amazonas deverão descartar embalagens corretamente

Embalagens recicláveis produzidas por empresas do Amazonas deverão ser descartadas corretamente. O objetivo é reaproveitar e reinserir esses materiais no ciclo produtivo ou apenas descarta-los de maneira ambientalmente correta.

O compromisso foi firmado em um termo com uma série de garantias entre o Fórum por Logística Reversa, a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, além de outras entidades.

Os signatários se comprometerão a cumprir o ciclo da logística reversa, que consiste no adequado gerenciamento de resíduos sólidos para reaproveitamento, evitando que sejam desperdiçados em aterros ou em disposições irregulares que contribuam para a degradação dos recursos naturais.

As empresas responsáveis pelos produtos descartados irregularmente serão notificadas pelo Ministério Público para aderir ao acordo e, assim, viabilizarem a destinação adequada dos resíduos, além de outras medidas que serão apontadas oportunamente. Caso não adotem as medidas necessárias, as empresas serão responsabilizadas, conforme prevê a legislação brasileira.