Entrega de documentos do projeto ‘CNH Social’ começa nesta quarta-feira (26)

A entrega da documentação para os selecionados na segunda lista do projeto “CNH Social” inicia nesta quarta-feira (26/01) em Manaus e em outros 15 municípios. Os documentos devem ser entregues na sede do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), em Manaus, e nos Postos de Atendimento Descentralizados (PAD) de cada município.

Os documentos a serem apresentados são: RG ou CNH, comprovante de residência, e título de eleitor ou comprovante de quitação eleitoral (obtido no site www.tre-am.jus.br), e, para os municípios onde não há captura de imagem e biometria, duas fotos 3×4 em fundo branco.

O candidato selecionado deve ficar atento ao dia e hora em que deverá comparecer ao Detran (na capital e no interior) para apresentar a documentação. Esses dados constam da lista disponível no site do Programa Detran Cidadão (www.detrancidadao.am.gov.br).

Além de Manaus, a entrega dos documentos inicia nesta quarta-feira nos municípios de Itapiranga, Novo Airão, Careiro Castanho, Manaquiri, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Coari, Humaitá, Iranduba, Manacapuru, Tabatinga, Tefé, Autazes, Itacoatiara e Parintins.

Municípios restantes – Na sexta-feira (28/01) é a vez dos selecionados nos municípios do Careiro da Várzea e Silves fazerem a entrega dos documentos. Nessas localidades, os candidatos devem procurar o servidor do Detran Amazonas, que vai estar na sede da prefeitura da cidade.

Foto 3×4 – Os candidatos selecionados nos municípios de Autazes, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Coari, Humaitá, Itapiranga, Manaquiri, Novo Airão, Rio Preto da Eva, Tabatinga, Tefé e Silves, além da documentação exigida, precisarão apresentar duas fotos 3×4 (fundo branco), pois o Detran-AM não possui serviço de captura de imagem nessas cidades.