Durante apagão, homem é assassinado a tiros na Compensa

MANAUS – Durante um apagão que ocorreu no bairro da Compensa 2, zona Oeste de Manaus, um homicídio foi registrado na rua São João. Um jovem de 23 anos, identificado como Igor Coelho Gomes, foi assassinado com aproximadamente oito disparos de arma de fogo pelo corpo.

Até o momento não se tem informações de como os assassinos agiram na execução por conta da falta de energia que atingiu o bairro e foi aproveitado pelos assassinos. Igor não tinha passagens pela polícia, mas tinha um suposto envolvimento com o tráfico de drogas onde atuava com seu cunhado que foi morto no dia 19 de Maio no mesmo bairro.

A polícia deve investigar o caso para tentar identificar os assassinos. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Texto: Correio da Amazônia