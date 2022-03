Envolvido em escândalo, ministro da Educação poderá ser convocado para depoimento

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, poderá ser convocado para depoimento sobre as notícias de favorecimento indevido na distribuição de verbas da pasta. O caso tem suspeita de envolvimento de alguns prefeitos do interior do Amazonas, entre eles, Bi Garcia, de Parintins.

A convocação pode ser feita pela Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle (CTFC). Em reunião agendada para terça-feira (29), às 14h30, estão em pauta dois requerimentos de convocação do ministro: o REQ 11/2022, apresentado pelo presidente da CTFC, senador Reguffe (Podemos-DF), e o REQ 10/2022, do líder da oposição, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

Em seu requerimento, Reguffe menciona a divulgação pela imprensa de trechos de áudios atribuídos a Milton Ribeiro “revelando a influência indevida de pessoas estranhas à administração pública”, referindo-se à negociação de liberação de recursos pelos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura.

Sobre o mesmo tema, Ribeiro também será ouvido pela Comissão de Educação (CE) na reunião da próxima quinta-feira (31). O requerimento de convite ao ministro — que já tinha manifestado sua disposição de prestar ao Senado todos os esclarecimentos necessários — foi aprovado em 24 de março.