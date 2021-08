Equipe do Hospital Delphina Aziz abraça mutirão Vacina Amazonas

As equipes do Hospital Delphina Aziz se dedicam no atendimento desta edição do Vacina Amazonas, realizada pelo Governo do Amazonas, em parceria com a Prefeitura de Manaus, para a aplicação de segunda dose em pessoas com 40 anos ou mais que tomaram a primeira dose até 28 de junho.

Participam do mutirão mais de 120 colaboradores do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com OZN Health, que participa com a logística, nutrição e apoio.

Esta é a segunda ação do Hospital Delphina Aziz de apoio aos mutirões de vacinação no Estado.

Um dos primeiros atendidos no posto comandado pela equipe do Delphina, o inspetor de qualidade Edmilson Lima Cavalcante, de 49 anos, morador do bairro Lírio do Vale, tomou a segunda dose de AstraZeneca.

Sucesso de vacinação – Nas primeiras horas de atendimento da população para a segunda dose de vacina contra o coronavírus, o Centro de Convenções Vasco Vasques esteve lotado. Ressaltando que a vacinação é o único caminho para ajudar a todos e possibilitar à população alcançar uma vida o mais normal possível e mais humana, o diretor da OZN comentou também sobre a adesão das pessoas nesta edição do mutirão.

O diretor do INDSH também ressaltou a importância da vacinação como a única forma de evitar que as pessoas adoeçam de forma mais grave da doença e tenham que ir para hospitais, inclusive para o Hospital Delphina Aziz.