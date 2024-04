Equipe técnica dos EUA ministra palestra para professores de esportes da Prefeitura

A Prefeitura de Manaus segue cumprindo o calendário de ações da “Cidade Sul-Americana do Desporto”, e nesta quinta-feira (17), realizou uma palestra direcionada aos coordenadores e professores da Fundação Manaus Esporte (FME), ministrada por membros da Fellowship of Christian Athletes (FCA), que vieram diretamente da Geórgia, nos Estados Unidos.





A palestra aconteceu no Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) Lúcia Melo Ferreira Almeida. A instituição norte-americana atua há 54 anos, com a visão de apoiar projetos esportivos e contribuir para transformar a vida de crianças e atletas pelo mundo. O diretor-presidente da FME, Aurilex Moreira, ressaltou a troca de experiências como enriquecedora para todas as partes.

“O intercâmbio cultural e esportivo é muito importante para o crescimento e desenvolvimento não só dos nossos professores, mas também dos nossos alunos. A gente conheceu um pouco da cultura esportiva americana, que é uma das maiores potências do esporte, e conheceu um pouco do que está por trás disso. E o que eles trouxeram para a gente hoje é que não basta você ficar preocupado apenas com a técnica do esporte e não esquecer da parte humana do coração, esquecer das motivações, esquecer o que move aquele atleta, e trabalhar com tudo isso nas três dimensões do atleta, muito importante para que você alcance um objetivo comum que é um atleta vitorioso, não só como atleta, mas como cidadão”, destacou.

A visita da instituição ao Brasil vai se estender a outros estados e tem como objetivo promover intercâmbio cultural e de metodologia. É o que explica Rogério Marchioretto, representante da FCA no Norte do Brasil.

“A sigla FCA significa algo como comunhão e irmandade dos atletas cristãos. Dessa vez, além do nosso presidente nacional que veio de Curitiba, nosso diretor, vieram mais quatro americanos da Geórgia contemplando experiências em alguns esportes. Eles vieram aqui para conhecer um pouco mais do nosso esporte e principalmente as coisas que acontecem no esporte de iniciação e também no esporte formal de competição em Manaus”, concluiu.