Equipes de transição fazem reunião técnica

Foi realizada nesta quinta-feira (3) a primeira reunião entre as equipes de transição da Prefeitura de Manaus. O processo entre a gestão de Arthur Neto e David Almeida será feito de maneira técnica e cooperativa.

A equipe da Comissão de Transição de Governo é responsável por transmitir à equipe do prefeito eleito os processos e documentos sobre o funcionamento dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, informações sobre as dívidas ativas do município, a regulação das contas perante o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), a situação dos convênios celebrados com a União e o Estado, contratos de permissionários e concessionárias de serviço público, contratos de obras e serviços, projetos de lei em curso na Câmara Municipal e o número de cargos e funções no serviço municipal.

De acordo com o coordenador da equipe do prefeito eleito, David Almeida, o procurador do Estado, Tadeu de Souza Silva, o trabalho não representa um processo colaborativo.

O procurador-geral do município, Rafael Albuquerque, informou que o processo será feito de forma transparente, seguindo a lei.