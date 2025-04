Era fake news a greve dos Rodoviários de Manaus, aponta trabalhadores do sistema

Os Oliveiras dos Rodoviários montaram uma “greve fake news” no sistema de transportes coletivos de Manaus, ontem (15), segundo eles para resolver problemas dos atrasos de salários, ticket alimentação e a demissão em massa dos cobradores do sistema.





A paralisação foi, segundo trabalhadores rodoviários, uma montagem para encobrir acordo com os empresários dos transportes urbanos. “Eles querem aumentar a tarifa dos transportes urbanos em Manaus, mas não estavam encontrando o cenário ideal para isso, aí montam uma greve para justificar”, disse o trabalhador Mauro Chagas.

Bucha de canhão

A reclamação dos trabalhadores é que os ’04 irmãos Oliveiras dos Rodoviários’ estão mais preocupados em tomar o Sindicato dos Transportes Especial (Sindespecial), com ações na justiça e dar o direito a Josildo da Silva de Oliveira, concorrer a eleição no próximo dia 22 de abril, na cabeça de uma chapa, que com a categoria dos trabalhadores rodoviários.

Ou seja, para o motorista do urbano, Félix Nogueira, o intuito da greve não era para resolver atrasos de salário dos trabalhadores, mas para usar os motoristas do sistema como “bucha de canhão” de um movimento previsto para ajudar o patronal aumentar a tarifa.

Arrombamento

Tanto é que, ontem mesmo, (15/04), foi emitida uma decisão do desembargador David Alves de Mello Júnior, do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-11), que permitia até mesmo o arrombamento de portas e a intimação de dirigentes sindicais a qualquer hora ou local.

O despacho judicial, que teve “força de mandado”, determinava que um oficial de Justiça executasse a medida imediatamente, podendo requisitar apoio policial e “utilizar-se de todos os meios necessários”, incluindo chaveiros e arrombamentos.

A ordem exige que o sindicato esclareça em 24 horas se manterá a paralisação, que já afeta o transporte público na capital amazonense.

“Se Josildo, Givancir, Jaildo, Josenildo são contra o empresário, como é que eles entram e saem das garagens a qualquer hora do dia e da noite livremente?”, aponta Felix.

Assembleia montada no Especial

Hoje (16), os Oliveiras dos Rodoviários tentaram montar uma faça. Eles convocaram na surdina, alguns motoristas desempregados, afastados e gente dos rodoviários para uma “assembléia” no prédio do Sindespecial, que está com interventor indicado por eles mesmos.

Descoberto a tempo, a categoria do Especial lotou as ruas, a frente do prédio, chamou a polícia e deu segurança ao Oficial de Justiça, que esteve no local com mandato judicial proibindo a Assembleia e a homologação do nome de Josildo Silva de Oliveira como sendo da categoria do Especial.

Chapa Oliveiras dos Rodoviários

O Oliveira Josildo já havia sido expulso da categoria umas duas vezes. Hoje (16) foi expulso pela 3ª vez. “No dia 22/04 ele será expulso pela 4ª vez no voto. Isso se ele conseguir se manter na “Chapa Oliveira dos Rodoviários”, que também deve ser expulsa do Especial, acrescentou Mauro Chagas.

Sobre a ‘greve fake news’, a opinião dos trabalhadore é que o presidente, Givalcir Silva de Oliveira, que já foi preso por envolvimento no assassinato de um travesti no nomunicípio de Iranduba, perdeu o comando do Sindicato dos Rodoviários, e agora está em busca de outro sindicato para continuar dilapidando o patrimônio dos trabalhadores.

Trabalhadores expulsando os Oliveiras do seu Sindicato

Fora ‘josildos e oliveiras” foi o grito de guerra do Especial