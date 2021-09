Estação de monitoramento de meteoros registra “bola de fogo” em céu catarinense

A estação de monitoramento de meteoros de Monte Castelo, no Norte catarinense, registrou antes do anoitecer de sexta-feira (10) um grande e brilhante meteoro. Segundo o astrônomo amador Jocimar Justino, o fenômeno conhecido como “bola de fogo” estava na direção Leste do município, por volta das 18h40.

Ainda de acordo com Justino, que faz parte da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon), o trajeto durou cerca de 3 segundos e ocorreu sobre o oceano Atlântico em Santa Catarina. A velocidade observada foi estimada em cerca de 60 mil km/h.

“O fenômeno teve muitas testemunhas oculares devido ao horário que aconteceu. Só em Monte Castelo pelo menos seis pessoas relataram a queda da ‘bola de fogo’. Devido ao brilho elevado, sem dúvidas também pôde ser observado de todo o estado de Santa Catarina e também de estados vizinhos”, explica.

Ele explica que os meteoros “bola de fogo” a luz do dia são raros. “Trata-se de um um fragmento maior que adentra a atmosfera e já foram feitos alguns registros deste tipo esse ano, inclusive eu registrei alguns e outras estações espalhadas pelo Brasil fizeram alguns flagrantes deste tipo”, explica. A Bramon deve seguir nos próximos dias as análises sobre o fenômeno.

Fonte: G1