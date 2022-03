Estudantes da rede estadual conquistam 631 aprovações em universidades públicas

O resultado do vestibular da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), divulgado na última sexta-feira (18/03), consagrou a conquista de centenas de estudantes da rede pública estadual de ensino em universidades públicas do estado e do Brasil. Somente em Manaus, foram contabilizadas, até esta quinta-feira (24/03), 631 aprovações nas primeiras chamadas das provas de admissão ao ensino superior.

As conquistas destacam as políticas de incentivo à participação em competições e vestibulares determinadas pelo governador Wilson Lima, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto. Os dados podem aumentar, já que as instituições devem divulgar novas listas de aprovados.

Para a secretária de Estado de Educação e Desporto, Kuka Chaves, os números representam avanços para a educação. “Temos políticas sólidas de preparação para os vestibulares e tenho certeza que resultados como o deste ano serão ainda mais comuns. Nossos alunos estão engajados e esse é o caminho”, destacou.

As aprovações contabilizadas foram, em sua maioria, para a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), para a instituição foram 425 registros. Para a Universidade Federal (Ufam), com o resultado do último Processo Seletivo Contínuo (PSC), foram 85 aprovações. Além das 56 aprovações no Instituto Federal de Educação do Amazonas (Ifam) foram registradas, ainda, 68 resultados positivos em universidades públicas espalhadas pelo Brasil.

Zona Leste e Norte – Em Manaus, a rede de ensino pública estadual está dividida em 7 áreas, definidas por Coordenadorias Distritais. As áreas com maior número de aprovações compreendem as zonas leste e norte da cidade, nas Coordenadorias 5, 6 e 7, respectivamente.

Nas escolas da CDE6, foram mais de 185 aprovações, enquanto na CDE5 foram 144. Já a CDE7 contabilizou 51 conquistas. As três áreas somaram 380 aprovações. Juntas, elas representam mais de 60% do resultado.

Segundo a secretária Executiva Adjunta da Capital, Arlete Mendonça, essas são as regiões com maior número de escolas e estudantes. Das 236 escolas de Manaus, 92 estão dentro das três coordenadorias.

“A Secretaria de Educação desenvolve um trabalho focado nos resultados, fruto do empenho e dedicação de toda a equipe escolar e dos dos nossos coordenadores distritais”, destacou Arlete.

Destaques – Na área central, onde atua a CDE1, foram registradas 27 aprovações. A CDE2, que possui escolas entre a zona sul e centro-sul, registrou 85 aprovações. Na zona centro-oeste, da CDE3, foram 92 conquistas. A CDE 4, que cuida das escolas da zona Oeste, teve 51 aprovações.