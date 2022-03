Ônibus clandestino que realizava transporte irregular é apreendido em Manaus

Uma operação realizada pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), retirou de circulação um ônibus particular que estava fazendo o transporte irregular de passageiros. O veículo tinha como itinerário a zona Leste e a Ponta Negra. A abordagem aconteceu na manhã desta quinta-feira, 24/3, na avenida Noel Nutels, Cidade Nova, ao lado do Terminal de Integração 3 (T3), zona Norte.

O ônibus foi abordado nas primeiras horas da manhã pelos fiscais de transportes, que com o apoio da Polícia Militar, conseguiram interceptar o veículo e realizar o trabalho de fiscalização.

“É uma determinação do prefeito David Almeida para que essas operações sejam intensificadas. A prefeitura oferece um transporte seguro e de qualidade e não vamos permitir que motoristas se aproveitem das pessoas, oferecendo facilidades com serviços irregulares, de péssima qualidade e ainda colocando a vida dos passageiros em risco”, informou o fiscal de Transporte do IMMU, Jonas Moura.

Para não deixar os passageiros prejudicados, foi solicitado um ônibus convencional do Sistema de Transportes Urbano, que realizou transbordo dos passageiros até o destino final da viagem, na avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra, zona Oeste.

Atuação

Neste mês de março, o IMMU já realizou três apreensões de ônibus clandestinos. O veículo apreendido nesta quinta-feira foi removido para o parqueamento da prefeitura, no bairro Flores, zona Centro-Sul, e o motorista autuado.

A prefeitura disponibiliza um telefone para que sejam realizadas denúncias para esse tipo de irregularidade. Os usuários podem entrar em contato pelo número 3642-2784, e informar o local, o tipo de veículo e a placa do mesmo.