Estudantes de 65 cidades não vão fazer Enem neste domingo, 17

Estudantes de 65 cidades não poderão realizar as provas do Enem neste domingo (17), segundo levantamento do Ministério da Educação. De acordo com a pasta, há 165.574 inscritos nesses municípios.

O ministro Milton Ribeiro afirmou à CNN que a pasta pretende anunciar até sábado (16) como será feita a reaplicação do exame para esses estudantes. Segundo ele, as datas de fevereiro foram pensadas inicialmente para um grupo pequeno de estudantes, já que serviria para atender os inscritos que apresentassem atestado com Covid-19 e também para detentos.

“A logística é monumental. Temos de pensar nos locais de prova, na contratação de fiscais. Estamos estudando e verificando ainda a questão. Mexe com valores muito altos”, disse o ministro.

A maior parte dos estudantes está no Amazonas, onde uma decisão judicial e um decreto estadual barraram a realização dos Exames. O estado enfrenta o colapso do sistema de saúde. Faltam leitos e oxigênio nos hospitais.

São 62 cidades no Amazonas, onde há 160.548 inscritos no Enem.

Há ainda decretos municipais que impedem a realização do Enem em outras três cidades, de acordo com a pasta: Cerejeiras (RO), Rolim de Moura (RO) e Óbidos (PA). Juntas, essas cidades têm 5.026 estudantes que pretendem fazer o Enem.

