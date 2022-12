Estudantes são detidos por filmar PMs fazendo ‘boca livre’ em acampamento golpista

Ministério Público pediu investigação sobre conduta dos policiais militares

Dois estudantes da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) foram detidos na segunda-feira (12) por terem filmado dois policiais militares que comiam num acampamento golpista montado por bolsonaristas na frente da 13ª Brigada Infantaria Motorizada, na Avenida do CPA, em Cuiabá. As informações são do portal G1.

Denilson D’Arc, secretário da Juventude do PT em Mato Grosso, e Clarinda Castro, filmaram policiais militares comendo numa tenda do acampamento golpista promovido por bolsonaristas.

“Aí… porque os policiais militares de Mato Grosso adoram vir na manifestação dos golpistas… porque aqui tem churrasquinho, tem café da manhã, tem almoço… agora é o horário do lanchinho deles. Por isso a Polícia Militar tá aqui.. porque aqui tem os privilégios, entendeu?”

