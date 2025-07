EUA investigam PIX por possível prática desleal a pedido de Trump

O governo dos Estados Unidos abriu uma investigação contra o Brasil por supostas práticas desleais no setor de pagamentos eletrônicos. A ação foi motivada por pedido do ex-presidente Donald Trump e divulgada nesta terça (15) pelo Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR).





O relatório não cita diretamente o PIX, mas aponta preocupação com “serviços de pagamento eletrônico desenvolvidos por governos” — o que, no caso do Brasil, se refere ao sistema criado e operado pelo Banco Central.

Segundo o USTR, há indícios de que o Brasil favorece seu próprio sistema, o que poderia prejudicar empresas americanas no mercado digital. O Banco Central e a Febraban foram procurados, mas ainda não comentaram.

Lançado em 2020, o PIX já movimentou R$ 26,4 trilhões só em 2024 e lidera o mercado de transferências no país, superando até plataformas privadas como o WhatsApp Pagamentos, descontinuado no Brasil em 2023.

Mesmo sob investigação, o BC continua expandindo o sistema, com novidades como o PIX Automático, PIX por Aproximação e o projeto de internacionalização para outros países.

Fonte: g1