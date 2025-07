Fotografia antiga mostra que Lula está no Amazonas desde o seu primeiro mandato em 2003

Uma foto retirada do fundo do baú, pelo presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas, Valdemir Santana, mostra que o compromisso que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem com os trabalhadores do Polo Industrial de Manaus (PIM), não é uma ação presidencial de momento.





Desde o início de seu primeiro mandato, entre os anos de 2003 e 2011, o governo Lula implementou medidas significativas que impulsionaram a melhoria das condições de vida e de trabalho no estado do Amazonas.

ZFM até 2073

Dentre elas, destacam-se a prorrogação dos incentivos fiscais à Zona Franca de Manaus (ZFM) até 2073, abrangendo tanto a Lei de Informática da ZFM quanto a Área de Livre Comércio de Macapá e Santana (AMOC), para garantir benefícios fiscais para a região por mais 50 anos.

Através da Lei 14.788/2023 os governos Lula e Dilma Rousseff formalizaram essa extensão, que favoreceram a expansão e instalação de novas indústrias e que resultou no aumento da oferta de empregos e no desenvolvimento econômico da região.

Para o sindicalista Valdemir Santana, a atenção que o presidente Lula tem com os trabalhadores do Amazonas foi e está sendo fundamental na execução dessas políticas de incentivos e no aumento expressivo da oferta de novos postos de trabalho no Polo Industrial de Manaus.

Agradecimento

A atenção do presidente Lula com os trabalhadores e toda a população do Amazonas, incentivou Valdemir Santana a tomou a iniciativa de fazer uma homenagem em ‘outdoors’ pela cidade ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tanto pela sua atuação em prol do desenvolvimento do Polo Industrial de Manaus (PIM), como também pela sua interferência direta na garantia de políticas públicas e de empregos para o cidadão amazonense.