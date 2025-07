Com descida de 1,5 centímetro por dia, rio Negro inicia período de vazante em Manaus

O rio Negro já começou o período de vazante, em Manaus, ao apresentar, em média, descida de 1,5 centímetro por dia. A informação consta no monitoramento feito pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB).





Apesar da tendência de descida, os níveis permanecem elevados para a época, o que mantém a classificação da enchente no intervalo de cota de inundação severa em algumas estações do baixo curso do rio Solimões e no Amazonas. A situação do rio Negro também é acompanhada em outras localidades da bacia e indica o fim do período de cheia e a transição para a vazante, explica o gerente de Hidrologia e Gestão Territorial da Superintendência de Manaus, Andre Martinelli.

“Esse processo já foi iniciado há mais tempo nos rios da margem direita – Madeira, Purus e Juruá, e iniciou na parte mais baixa da bacia, na região de Manaus, na semana passada. Em todas as estações monitoradas, o ritmo de descida é considerado normal para a época”.

Outros importantes rios da região também apresentam tendência de redução. O rio Solimões, por exemplo, mantém recessão em diversos pontos: em Tabatinga (AM), o declínio médio é de 12 cm por dia; em Fonte Boa (AM), 4 cm; e em Manacapuru (AM), o recuo é mais suave, na ordem de 1 cm diário. O rio Purus começa a entrar em processo de vazante em Beruri (AM), e o rio Acre continua com níveis baixos em Rio Branco (AC).

Na bacia do Madeira, a redução é mais expressiva. Em Porto Velho (RO), o rio desceu 27 cm em um dia. Já o Amazonas mostra os primeiros sinais de descida, com registros de queda em Itacoatiara (AM), Parintins (AM) e Óbidos (PA) — todas em média de 1,5 cm por dia. Na bacia do rio Branco, o nível permanece alto em Caracaraí (RR), acima da cota de atenção (8,5 m), embora em Boa Vista (RR) a cheia apresente elevações menores.