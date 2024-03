Evento reúne duas mil pessoas para oficializar pré-candidatura de Roberto Cidade em Manaus

O deputado estadual Roberto Cidade oficializou sua pré-candidatura à Prefeitura de Manaus em um evento que reuniu cerca de duas mil pessoas no Clube do Trabalhador do Sesi, na zona Leste da capital, nesta segunda-feira, 25/3. O lançamento contou com a presença dos presidentes nacional e estadual do União Brasil, Antônio Rueda e Wilson Lima, respectivamente, além de representantes de diversos partidos políticos que compõem o arco de alianças do União Brasil em Manaus.





Roberto Cidade, conhecido por ser o deputado estadual mais votado na história do Amazonas, destacou sua disposição para enfrentar os desafios de comandar Manaus e sua determinação para oferecer melhor qualidade de vida e desenvolvimento para os cidadãos da capital. “Manaus merece ter um administrador comprometido com a realização e as entregas que nossa cidade precisa. Estou preparado para administrar Manaus e contar com o apoio do povo da cidade”, afirmou o pré-candidato durante o evento.

O governador do Amazonas, Wilson Lima, ressaltou o compromisso do União Brasil em contribuir com melhorias para o estado, enfatizando a capacidade de articulação, serenidade e competência administrativa de Roberto Cidade. “Estou aqui para empenhar meu compromisso como presidente do União Brasil e como governador do Amazonas para apoiar a pré-candidatura de Roberto Cidade à Prefeitura de Manaus”, declarou Lima.

Antônio Rueda, presidente nacional do União Brasil, destacou a importância do projeto liderado por Roberto Cidade para Manaus, elogiando sua capacidade de articulação política e sua habilidade em reunir importantes nomes da política local em torno de sua pré-candidatura.

O evento também contou com a presença e o apoio de líderes políticos, vereadores de Manaus, prefeitos do interior e representantes de diversos partidos, como Podemos, Partido da Mulher Brasileira (PMB), Partido Renovação Democrática (PRD) e Solidariedade, que manifestaram seu apoio à pré-candidatura de Roberto Cidade à Prefeitura de Manaus.