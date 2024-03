Tensão no BBB 24: Davi e MC Bin Laden em confronto direto pós-programa ao vivo

Uma briga intensa agitou a casa do BBB 24 após o programa ao vivo. O desentendimento envolveu Davi e MC Bin Laden, que trocaram acusações e xingamentos em uma discussão acalorada. Tudo começou quando Matteus e Bin Laden resolveram acertar contas, mas logo Davi se envolveu na confusão, aumentando ainda mais a tensão.





Durante a briga, Davi chamou Bin Laden de “otário” e “traíra”, enquanto o funkeiro revidava com gritos e provocação. A discussão se intensificou rapidamente, envolvendo outros participantes da casa que tentavam separar os dois.

Entre os insultos trocados, Davi acusou Bin Laden de trair outros participantes do programa, enquanto o funkeiro afirmava estar ali para jogar. A tensão chegou a um ponto em que os dois se enfrentaram fisicamente, sendo necessária a intervenção dos confinados e até mesmo dos dummies presentes na casa.

Mesmo com os apelos para que a discussão fosse interrompida, Davi e MC Bin Laden continuaram trocando farpas, evidenciando a gravidade do desentendimento. A briga, que se iniciou após o Sincerão, mostrou-se longe de chegar a um desfecho pacífico, deixando a casa do BBB 24 em estado de agitação.

Fonte: BBB 24