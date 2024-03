Prefeito de Rio Preto da Eva ‘finge que estava com forte gripe’ para não ir ao evento do União Brasil

O prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Sousa (União Brasil), mandou comunicar à direção do União Brasil e ao governador Wilson Lima (União Brasil), que não iria ao evento de hoje (25), no Clube do Trabalhador (Sesi), porque estaria “acometido de forte gripe”.





No entanto, a gripe foi apenas uma desculpa para justificar a ausência. “Ele não está gripado, pode estar de ressaca, mas gripado não está”, comentou indignado um partidário do União Brasil em Rio Preto da Eva. De toda forma, o prefeito não compareceu e nem apresentou atestado médico à direção do seu partido.

Sem foto

O que pode ter ocorrido, no entanto, é que o prefeito por ser apoiador do prefeito David Almeida (Avante), não quisesse aparecer na foto junto ao pré-candidato a prefeito pelo União Brasil, Roberto Cidade, confirmada hoje (25), com grande número de políticos e populares.

Por outro lado, o prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Souza, é o presidente do União Brasil em Rio preto da Eva e, se houvesse fidelidade de sua parte ao partido, ele estaria lá na primeira fila.