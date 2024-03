Embaixador da Hungria terá de explicar hospedagem de Bolsonaro depois de apreensão do seu passaporte

Ex-presidente teria ficado dois dias na embaixada do país em Brasília depois de ter passaporte apreendido pela Polícia Federal





O governo federal convocou nesta segunda-feira (25) o embaixador da Hungria no Brasil, Miklós Halmai, para explicar a estada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na sede da embaixada, entre 12 e 14 de fevereiro, revelada pelo jornal americano The New York Times. Ele ficou hospedado no local depois de ter o passaporte apreendido pela Polícia Federal.

Halmai foi recebido no Palácio Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, pela secretária de Europa e América do Norte, embaixadora Maria Luísa Escorel. A reunião ocorreu nesta noite e durou cerca de 20 minutos.

Ida de Bolsonaro à embaixada

Bolsonaro teve o passaporte retido pela PF em 8 de fevereiro. Quatro dias depois, o ex-presidente estava na porta da Embaixada da Hungria, esperando para entrar nas dependências, conforme mostram imagens da câmera de segurança da estrutura do governo húngaro. O ex-chefe do Executivo federal estava acompanhado de dois seguranças.

Pelas imagens obtidas pelo jornal, é possível ver que Bolsonaro chegou ao local na noite de segunda-feira (12) e partiu na tarde de quarta-feira (14).

Defesa de Bolsonaro

A defesa do ex-presidente disse que a estadia dele na Embaixada da Hungria ocorreu para manter contatos com autoridades do país e para atualizar os cenários políticos das duas nações. Segundo os advogados, o ele ficou hospedado a convite.

Fake news

A defesa diz ainda que “quaisquer outras interpretações que extrapolem as informações aqui repassadas se constituem em evidente obra ficcional, sem relação com a realidade dos fatos e são, na prática, mais um rol de fake news”.

R7