Ex-BBB Matteus se declara da ‘cor preta’ para aproveitar cota racial em faculdade

Matteus Amaral, o segundo colocado do “Big Brother Brasil 24”, está envolvido em uma polêmica após relatos de que teria se autodeclarado negro ao se inscrever no curso de Engenharia Agrícola no Instituto Federal Farroupilha (IFFar) em 2014.





De acordo com informações disponíveis online, o ex-participante do BBB utilizou a categoria “preto” para ingressar no campus de Alegrete, valendo-se das políticas de ação afirmativa (cotas) destinadas a estudantes de baixa renda e provenientes de escolas públicas. Ele interrompeu os estudos no quinto semestre para cuidar da avó.

O caso veio à tona nas redes sociais, especialmente no X (antigo Twitter), nesta quinta-feira (13), gerando debate e discussões sobre as políticas de cotas e a autodeclaração racial.

Veja documento:

Fonte: Extra