Festival de Parintins: Amazonastur oferece serviços turísticos no Turistódromo

Os turistas que forem prestigiar o 57º Festival de Parintins poderão utilizar os serviços de atendimento oferecidos pela Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), em um centro especializado, o Turistódromo, localizado na Avenida Amazonas ao lado da Catedral Nossa Senhora do Carmo, no município (a 369 quilômetros de Manaus). O espaço virou parada obrigatória para quem chega à Ilha da Magia.





Durante as festividades que celebram os bois Caprichoso e Garantido, o Turistódromo estará funcionando de 26 a 30 de junho, das 9h às 17h30h. Com 600 metros quadrados, a expectativa é receber um público rotativo de 5 mil pessoas por dia neste ano.

Dedicado aos visitantes, o espaço da Amazonastur abriga o Centro de Atendimento ao Turista (CAT) e a equipe técnica do Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), além de serviços de atendimento de órgãos e instituições parceiras. Ao todo, 16 parceiros darão auxílio, apoio e assistência aos turistas.

“A Amazonastur preparou esse espaço amplo que tem a proposta de trazer os principais serviços de informações para dar todo o auxílio, apoio e assistência para o turista que estiver em Parintins. Com isso, queremos proporcionar a melhor experiência aos visitantes do maior festival folclórico à céu do mundo”, disse o presidente da Amazonastur, Ian Ribeiro.

Atendimentos

Durante o período de funcionamento no Turistódromo, equipes da Amazonastur prestam atendimento aos visitantes de Parintins, por meio do CAT, além de dar apoio na divulgação de roteiros turísticos e da ferramenta de informação turística Amazonas To Go.

A plataforma auxilia os turistas por meio de chatbot, fornecendo informações sobre atrativos turísticos, meios de hospedagens, agências de turismo, restaurantes, entre outros. Além de ser disponibilizada em português, inglês e espanhol, a ferramenta pode ser acessada através do número +55 92 99356-8775 ou de QR Codes presentes em empreendimentos turísticos.

O Turistódromo também será o ponto de entrega do Passaporte Parintins distribuído pela Amazonastur e dos brindes para quem colecionar todos os carimbos dos atrativos turísticos listados no “jogo de realidade alternativa”.

Espaços interativos

Além do atendimento aos visitantes, o público contará com espaços interativos, como painel instagramável, pinturas corporais indígena gratuitas, feitas por artistas indígenas bem como tranças de cabelos, feitas pela equipe do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

No espaço também será instalada uma estação de recarga para aparelhos eletrônicos, equipada com placas solares. O local contará, ainda, com Desafio das Torcidas, onde duas bicicletas geram energia cinética para contabilizar o quanto de energia limpa a torcida de cada boi irá gerar no festival.

Campanhas

Haverá ainda orientação do público para o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, manuseio de animais silvestres para registros fotográficos e a proibição do uso de penas naturais em acessórios e decorações; campanhas permanentes promovidas pela Amazonastur.

Parceiros

As instituições parceiras que estarão no Turistódromo com balcão de atendimento são: Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas (Arsepam); Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran); Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas (Procon); Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc); Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror); Superintendência de Habitação (Suhab); Cooperativa de Guias; Companhia de Policiamento Turístico (Politur); Comissão de Promoção ao Desporto e Defesa dos Direitos das Crianças, Adolescentes e Jovens e, Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).