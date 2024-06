Zé Felipe e Leonardo pagam R$ 100 mil por danos morais a ex-funcionário

O produtor Felipe Maciel entrou com um processo contra seus ex-patrões, os cantores Zé Felipe e seu pai, Leonardo, por danos morais. Alega-se que após sua demissão, ele sofreu um AVC em apenas três dias e ao tentar acessar benefícios do INSS, não encontrou vínculo empregatício com a empresa dos cantores. Isso prejudicou seu tratamento e sua futura aposentadoria, pois hoje ele se encontra numa cadeira de rodas.





De acordo com a defesa do ex-produtor, Felipe trabalhava incansavelmente, de segunda a segunda, das 8h às 0h, sem intervalos, folgas ou descansos semanais. Em dias de evento, chegava a trabalhar até às 5h da manhã. Ele pleiteou uma indenização de R$ 1.201.994,63, porém o caso foi resolvido com um acordo de R$ 100 mil, a serem pagos em 10 parcelas de R$ 10 mil, conforme determinação judicial.

Este episódio levanta questões importantes sobre os direitos trabalhistas no setor musical e destaca a necessidade de proteção e amparo aos trabalhadores da indústria do entretenimento.

Fonte: R7