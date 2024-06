Governo libera R$ 4,5 bi para pagamento do Abono Salarial aos trabalhadores

O Ministério do Trabalho anunciou a liberação de R$ 4,5 bilhões para o pagamento do quinto lote do abono salarial PIS-Pasep, referente ao ano-base de 2022. Os pagamentos, que começam em 15 de junho, beneficiarão 4.258.430 trabalhadores nascidos em julho e agosto. A consulta dos valores pode ser feita na CTPS Digital e no portal Gov.br.





O valor do abono varia de R$ 118,00 a R$ 1.412,00, de acordo com os meses trabalhados em 2022. Trabalhadores devem estar cadastrados no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos, ter recebido até dois salários-mínimos mensais, e ter trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2022. Os dados devem estar corretamente informados pelo empregador na RAIS ou no eSocial.

Do total, R$ 3,9 bilhões serão destinados a trabalhadores de empresas privadas pelo PIS, pagos pela Caixa Econômica Federal. Já R$ 613 milhões irão para servidores públicos pelo PASEP, pagos pelo Banco do Brasil.

Os pagamentos serão automáticos, e os trabalhadores podem verificar se há valores a receber de anos anteriores. Os saques podem ser realizados até 27 de dezembro. Para mais informações, os trabalhadores podem utilizar os canais de atendimento do Ministério do Trabalho ou contatar as Superintendências Regionais do Trabalho.

Confira abaixo as datas de pagamento:

PIS

Nascidos em janeiro – 15 de fevereiro

Nascidos em fevereiro – 15 de março

Nascidos em março – 15 de abril

Nascidos em abril – 15 de abril

Nascidos em maio – 15 de maio

Nascidos em junho – 15 de maio

Nascidos em julho – 15 de junho

Nascidos em agosto – 15 de junho

Nascidos em setembro – 15 de julho

Nascidos em outubro – 15 de julho

Nascidos em novembro – 15 de agosto

Nascidos em dezembro – 15 de agosto

Contato para Informações Adicionais:

– Telefone: 158

– E-mail: [email protected] (substituir “UF” pela sigla do estado de residência, como [email protected] para São Paulo)

Fonte: R7