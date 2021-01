Exercícios de respiração podem ajudar a melhorar a capacidade pulmonar

Considerando que a Covid-19 pode afetar bastante a capacidade de respiração e muitas pessoas não tem condições de ir ao fisioterapeuta neste momento de crise na saúde do Amazonas, a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) divulgou, na noite desta terça-feira (19), um vídeo com seis exercícios para melhorar a saúde dos pulmões e a capacidade pulmonar.

De acordo com o fisioterapeuta Daniel Garcez, os exercícios não tem contraindicação e podem ser feitos de duas a três vezes ao dia.

“Seguindo essas orientações a pessoa terá uma melhor qualidade de vida, mas sempre que possível tenha um profissional próximo na realização de exercícios”, disse.

Assista o vídeo

Primeiro exercício

Garcez informa que no primeiro exercício o paciente deve inspirar o máximo possível, ou seja, encher os pulmões de ar e soltar lentamente com um leve assobio por 10 vezes.

Segundo exercício

Neste exercício, o especialista destaca que a respiração é igual ao outro, a pessoa vai levantar os braços inspirando, e depois baixar os braços expirando o ar. Serão 10 repartições, além de descansar um minuto a cada intervalo.

Terceiro exercício

O fisioterapeuta explica que o paciente vai inspirar e vai dividir a respiração em três partes. No final vai expirar lentamente. Garcez destaca que serão 10 repetições com descanso de um minuto a cada exercício. Caso ocorra fadiga ou tontura a pessoa deve dar um tempo de três minutos para cada intervalo do exercício.

Quarto exercício

Também com quatro repetições e um minuto de intervalo. Neste exercício, a pessoa vai utilizar a respiração do terceiro exercício juntamente com a elevação dos braços e baixar lentamente fazendo a expiração.

Quinto exercício

Neste exercício, a pessoa deve estender os braços para frente e respirar, ao fechar os braços será no movimento lento e expirando o ar dos pulmões. O exercício também é feito em 10 repetições com intervalo de um minuto.

Sexto exercício

No último exercício, o fisioterapeuta explica que ele serve para fazer a higienização dos pulmões, ou seja, estimular a tosse. São dez repetições e a pessoa deve fazer um minuto de intervalo para descanso. Para quem tem pressão alta deve fazer de cinco a seis repetições. O paciente vai inspirar, segurar o ar durante cinco segundos e soltar lentamente.