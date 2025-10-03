Explodem protestos na Europa após Israel prender 400 ativistas e alimentos aos fragelados em Gaza

Manifestações pró-palestinas tomaram ruas de cidades europeias depois que forças israelenses interceptaram uma flotilha de ajuda humanitária rumo a Gaza e prenderam mais de 400 ativistas.





Barcelona em chamas – Manifestantes quebraram vidros e picharam lojas como Starbucks, Burger King e Carrefour, acusando-as de cumplicidade com Israel. Parte dos participantes, porém, criticou o vandalismo e pediu protestos pacíficos.

Universidades ocupadas – Na Itália, estudantes ocuparam instituições em Milão, Roma e Bolonha. Em Turim, centenas bloquearam o tráfego. Profissionais de saúde anunciaram flash mob em homenagem a colegas mortos em Gaza.

Greve geral – Sindicatos italianos convocaram paralisações com mais de 100 marchas previstas em todo o país. O ministro da Defesa, Guido Crosetto, criticou os atos que causaram bloqueios e destruição.

Reação mundial – Marchas também ocorreram em Paris, Berlim, Genebra, Dublin, Buenos Aires, Cidade do México, Karachi e Istambul, onde milhares protestaram diante da embaixada de Israel.

Governo do Brasil

Na noite de quarta (1º), o Ministério das Relações Exteriores manifestou preocupação com os brasileiros que participavam da flotilha de ajuda humanitária a Gaza.

O governo lamentou a ação militar de Israel, classificando-a como violação de direitos e ameaça à integridade física de manifestantes pacíficos.

Fonte: Reuters