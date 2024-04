FCecon reforça alerta para prevenção no Dia Mundial de Luta contra o Câncer

Não fumar, evitar bebidas alcoólicas e fazer atividades físicas são ações que podem prevenir não só as doenças cardiovasculares, mas o próprio câncer. A orientação é do diretor-presidente da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), mastologista Gerson Mourão. No dia 8 de abril, foi instituído o Dia Mundial de Luta contra o Câncer.





O Amazonas deve registrar, em 2024, 5.450 novos casos de câncer, segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (Inca), do Ministério da Saúde (MS). Os mais incidentes na população amazonense são: colo do útero (610), próstata (570), mama (500), estômago (440), pulmão (370) e intestino (300).

De acordo com a secretária de estado de saúde, Nayara Maksoud, além de manter uma boa alimentação e a prática de exercícios físicos, a realização de exames periódicos auxiliam na prevenção.

“Os exames são indispensáveis para saber como está o corpo e também, em casos de câncer, um diagnóstico precoce auxilia no tratamento e possui índice positivo de cura”, disse.

Previsão

Segundo Gerson Mourão, a Organização Mundial da Saúde (OMS) tem uma previsão de que, até 2030, o câncer será a principal causa de mortes no mundo, atrás somente das doenças cardiovasculares.

“A Organização Mundial da Saúde já alertou que, se nada for feito em termos de saúde pública nos próximos anos, teremos um aumento de 50% de casos de câncer. No Brasil, dos 5 mil municípios, 500 já têm o câncer como a principal causa de mortes”, alertou Mourão.

O médico orienta algumas mudanças de hábitos para evitar o câncer: não fumar, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, praticar atividades físicas regularmente, ter uma alimentação saudável, evitando comidas processadas e industrializadas e optando por comidas naturais, como frutas, verduras, legumes e opções com fibras.

Exames e vacinas

É importante, também, vacinar crianças e adolescentes dos 9 aos 14 anos contra o Papilomavírus Humano (HPV), prevenindo os cânceres de colo uterino, pênis, ânus e garganta. O Ministério da Saúde recomenda que jovens até 19 anos, que não tomaram a vacina, sejam vacinados nos Estados da região Norte.

“Mulheres devem fazer o exame preventivo regularmente e a mamografia a partir dos 40 anos. Homens devem fazer o PSA (Antígeno Prostático Específico) a partir dos 50 anos. O diagnóstico precoce é importantíssimo para aumentar as chances de cura e de tratamentos menos agressivos”, disse Mourão.

Conscientização

O Teatro Amazonas será iluminado na cor verde nesta segunda-feira (08/04), em referência ao Dia Mundial de Luta contra o Câncer. A ação é realizada pelo Grupo Oncoclínicas em parceria com a FCecon, para conscientizar a população quanto à luta contra o câncer.