Federação PT, PV, PCdoB ‘assusta’ militantes e pré-candidatos no Amazonas

Registrada em 18 de fevereiro de 2018, a federação Brasil Esperança, formada pelos partidos PT, PV, PCdoB, ainda é uma incógnita o resultado desta composição para a grande maioria dos pretensos candidatos a vereador e prefeito nas cidades do Amazonas.





Em Manaus, a maioria dos pré-candidatos, dos três partidos, vivem em suspense com o que pode ocorrer nas eleições municipais deste ano de 2024 e não arriscam palpites. A poucos dias de fechar a janela partidária e das inscrições para os pretensos candidatos a prefeito e vereadores, quando surge a pergunta sobre quem será quem, nas eleições, a resposta é sempre a mesma.

Quando abordados, a resposta é sempre … “nada definido, estamos em discussão, vamos esperar, dizem que teremos candidatos, mas não vi nenhum documento confirmando, estou aguardando a decisão vinda de cima”, é o que falam os anunciados pré-candidatos do PT, PV, PCdoB.

Expectativa

Na expectativa, também está o ex-deputado federal José Ricardo, que vai se candidatar a vereador de Manaus nestas eleições. De acordo com ele, não dá para arriscar um palpite. “Essa é a primeira vez, desde que foi registrada a Federação Brasil Esperança, que acontece uma eleição municipal proporcional para vereadores.

Ou seja, os candidatos terão de lidar com uma chapa formada com os três partidos da Federação. E mais grave ainda, com quantitativo de candidatos menor do que era na eleição anterior para vereadores.

Em Manaus, a Federação terá de distribuir 42 vagas entre os partidos, proporcional aos vereadores vencedores da eleição de 2020. Ou seja, cada partido da federação teve um vencedor, portanto as 42 vagas terão de ser distribuídas proporcionalmente entre todos os integrantes dos três partidos palmo a palmo.

Em 2020, o PT elegeu Cícero Custódio – Sassá; o PCdoB, Jaildo dos Rodoviários e o PV, François Vieira. O que dá o direito a cada partido ter o mesmo número de inscritos. Muitos destes, no entanto, pouco conhecidos e pouco votados, correndo o risco de não atingir o coeficiente eleitoral para eleger o número esperado de vereadores para a Federação.

Mudança das regras

Nas eleições anteriores, em 2020, quando não havia a Federação, os partidos conseguiam atingir o coeficiente eleitoral com número expressivo de candidatos, para eleger um. Ou seja, foram muitos candidatos e candidatas do PT para atingir o coeficiente eleitoral que elegeu Cícero Custódio (Sassá) para o seu 2º mandato, com 3.043 votos, e mesmo assim com uma margem muito pequena em relação ao candidato Delegado João Tayah, que teve 2.945 votos.

Nesta mesma eleição, Outros tiveram votação razoável, próximo da vitória, como: Thiago Medeiros (2.671 votos), Waldemir José (2.181 votos), João Pedro (1.922 votos), Francis Júnior (1.514 votos), Cristiane Sales (1.482 votos), Professor Denis (1.276 votos). Todos chegaram com uma boa votação, agora é uma incógnita”, destaca José Ricardo.

Exemplo de 2022

José Ricardo toma as eleições gerais de 2022 como exemplo. Nesta só podiam ser inscritos nove candidatos para deputado federal, número proporcional ao de vagas para o cargo na Câmara Federal. Nesta eleição, os inscritos pela Federação não conseguiram votação expressiva e não conseguiram atingir o coeficiente necessário para reeleger pelo menos o candidato a deputado federal que lá estava.

“É um número de candidatos, de cada partido da Federação, que esperamos na somatória, possa garantir um quantitativo maior. Então, sinceramente, não saberia dar aqui um palpite melhor que realmente pudesse exemplificar a situação atual dos candidatos. A experiência que tive em 2022 já mostrou que nós temos que ter preocupação com a Federação”, finalizou o ex-deputado José Ricardo.