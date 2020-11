Feira do Pirarucu da FAS com mais de 4 toneladas de peixe começa nessa quinta

A Fundação Amazonas Sustentável (FAS), realiza nesta quinta-feira, dia 26, até sábado, dia 28, a edição da Feira do Pirarucu, onde serão comercializadas mais de 4 toneladas de pirarucu fresco manejado. O peixe tem origem na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mamirauá, em Fonte Boa, a 678 km de Manaus. A venda acontece das 7h às 14h, na sede da fundação, localizada na Rua Álvaro Braga, 351, Parque 10.

O atendimento na feira será feito por meio da distribuição de fichas. Serão disponibilizadas 100 fichas de atendimento em cada um dos três dias de comercialização do peixe. Para garantir a saúde e segurança do público, o uso de máscara e o afastamento social são obrigatórios.

Os preços variam conforme a peça do pirarucu. O quilo do filé será vendido por R$23, o da manta a R$18, a ventrecha por R$14 e a carcaça a R$4. O pagamento pode ser feito no dinheiro, no cartão de crédito ou de débito.

Dez famílias de pescadores da RDS Mamirauá serão beneficiadas nesta edição, informa o gerente do Programa Floresta em Pé da FAS, Edvaldo Corrêa.

“A Feira do Pirarucu é um espaço importante para essas famílias, que têm a oportunidade de vender o seu produto direto para os consumidores manauaras, sem a intervenção de atravessadores ou distribuidores. É também vantajoso para o público, que adquire um peixe de qualidade e ainda ajuda a fortalecer a cadeia produtiva do pirarucu de manejo”, afirma o gerente.

O Floresta em Pé é o programa da FAS que, por meio de recursos do Fundo Amazônia/BNDES, incentiva o manejo do pirarucu e de outras cadeias produtivas em Unidades de Conservação (UC) do estado, como a RDS Mamirauá. A venda tem autorização do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema).