Feira do Pirarucu terá mais de 3 toneladas de pescado

Neste sábado (4), a partir das 9h, acontece a primeira edição da Feira do Pirarucu. O evento é promovido pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS) e terá mais de três toneladas de pescado fresco in natura e de manejo sustentável serão comercializadas, com preços acessíveis para o público.

A Feira acontecerá na sede da instituição, localizada na Rua Álvaro Braga, nº 351, bairro Parque Dez. O público encontrará o quilo da manta por R$ 20, o quilo do filé por R$ 30, o quilo da ventrecha por R$ 14 e o quilo da carcaça por R$ 7.

As equipes jornalísticas que quiserem fazer imagens nesta quinta-feira, dia 3 de março, informamos que os pescadores e o coordenador da Feira estarão na sede da FAS, a partir das 14h30, para conceder entrevista.

Nesta edição, os peixes são oriundos da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mamirauá que fica a 640 quilômetros da capital amazonense. Todos os valores serão entregues a 15 famílias da comunidade Mapurilância, do município de Fonte Boa, que são diretamente ligadas ao manejo legal e sustentável do pescado.