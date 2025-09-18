Feira do Tambaqui oferta 9 toneladas de pescado em Manaus

Neste sábado e domingo, dias 20 e 21 de setembro, manejadores da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mamirauá, no interior do Amazonas, realizam mais uma edição da Feira do Tambaqui, em Manaus, com a venda de 9 toneladas de tambaqui. A feira inicia às 7h e vai até finalizar o estoque, na sede da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), localizada na rua Álvaro Braga 351, Parque Dez de Novembro.





Os tambaquis serão vendidos de acordo com o peso seguindo uma tabela de preços. Os peixes até 3 quilos estarão à venda por R$ 10 o quilo; os peixes de 3,001 a 5 quilos serão vendidos por R$ 14,50/kg; de 5,00 a 6,999 quilos o valor será R$ 17/kg; e tambaquis com peso acima de 7 quilos sairão por R$ 20/kg.

A produção é resultado do trabalho de 55 manejadores e a venda do produto beneficiará diretamente 24 famílias das comunidades ribeirinhas São Francisco do Mangueira e Catiti. Segundo o gerente do Programa Prosperidade na Floresta da FAS e coordenador da feira, Edvaldo Corrêa, o público que visitar a Feira do Tambaqui vai adquirir um produto de qualidade e com origem sustentável comprovada.

“Iniciativas como essa mostram que é possível combinar geração de renda, sustentabilidade e proteção às florestas e às populações que vivem nelas. Todos ganham, desde as famílias que podem vender seu produto a um preço justo, direto para o consumidor, até os clientes, que adquirem um pescado saudável, sustentável e mais saboroso”, afirma Edvaldo.

A Feira do Tambaqui é promovida pela Associação dos Produtores do Setor Macopani (APSM), com apoio da FAS, que é responsável pela infraestrutura, transporte, logística e divulgação. A venda do tambaqui manejado também têm apoio da Associação dos Moradores e Usuários da RDS Mamirauá Antônio Martins (Amurman), do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Amazonas (Sema) e da Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror).

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. Sua missão é contribuir para a conservação do bioma, a melhoria da qualidade de vida das populações amazônicas e a valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade. Com 17 anos de atuação, a instituição apresenta resultados expressivos, como o aumento de 202% na renda média de milhares de famílias beneficiadas e a redução de 39% no desmatamento em áreas atendidas.