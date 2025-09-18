“Moro é preguiçoso, mentiroso, picareta e juiz ladrão”, dispara Zeca Dirceu (vídeo)

Deputado rebateu ataques de Sergio Moro e destacou denúncias contra o senador no caso de fraudes no INSS
O deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR) chamou, nesta quinta-feira (18), o senador Sergio Moro (UB-PR) de “preguiçoso, mentiroso, picareta e juiz ladrão”. Em vídeo publicado nas redes sociais, o petista rebateu as agressões e ataques do ex-juiz suspeito contra ele, seu pai, o ex-deputado e ex-ministro José Dirceu, e o PT.
“Estou tranquilo. A palavra dele [Moro] não tem efeito algum para mim. Agora, sabe por que ele faz isso? Porque ele não consegue se defender, ele não consegue explicar a omissão dele como ministro da Justiça em relação às fraudes do INSS”, disse o deputado.
O parlamentar afirmou que publicou os documentos sobre as fraudes no INSS produzidos pelo Procon de São Paulo com as “inúmeras denúncias que chegaram à época ao ministro Sergio Moro”. Dirceu relembrou que o ex-juiz “nada fez” para evitar as fraudes no INSS. “Pelo contrário. Ele (Moro) mudou normas a partir do Ministério da Justiça, que também coordenava o Ministério do Trabalho, para facilitar que as associações pudessem fazer toda essa roubalheira”.
O deputado ainda frisou que as fraudes só foram combatidos durante o governo do presidente Lula (PT), que está investigando o esquema de descontos ilegais contra aposentados, que teve início no governo de Jair Bolsonaro (PL) em 2019. Até o momento, o INSS já reembolsou R$ 1,3 bilhão a 70% dos aposentados e pensionistas que tiveram descontos associativos irregulares em seus benefícios.
“Sergio Moro deve muito, trabalha pouco. A população do Paraná nem sabe que ele é senador. Ele não tem uma bandeira, não tem uma realização. É preguiçoso, não vai às reuniões. Ele tem posturas questionáveis do ponto de vista do seu mandato como senador”, apontou Zeca Dirceu.
O deputado finalizou afirmando que vai apresentar as despesas do gabinete do senador. “Vou mostrar aqui os funcionários que ganham salários de marajá no gabinete do Sergio Moro e pouco trabalham. O povo do Paraná precisa conhecer o péssimo senador que tem, mentiroso, picareta, juiz ladrão”, completou Zeca.
Revista Forum
JUIZ LADRÃO!
Sérgio Moro covardemente usa as condenações forjadas dele contra meu pai para me atacar, faz isto porque não tem uma vírgula para falar da minha conduta.
Mas eu tenho provas e muito para falar sobre as condutas criminosas dele: juiz que combina com a acusação a… pic.twitter.com/POnvdJ0QML
— Zeca Dirceu (@zeca_dirceu) September 18, 2025