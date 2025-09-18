“Moro é preguiçoso, mentiroso, picareta e juiz ladrão”, dispara Zeca Dirceu (vídeo)

Deputado rebateu ataques de Sergio Moro e destacou denúncias contra o senador no caso de fraudes no INSS





O deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR) chamou, nesta quinta-feira (18), o senador Sergio Moro (UB-PR) de “preguiçoso, mentiroso, picareta e juiz ladrão”. Em vídeo publicado nas redes sociais, o petista rebateu as agressões e ataques do ex-juiz suspeito contra ele, seu pai, o ex-deputado e ex-ministro José Dirceu, e o PT.

“Estou tranquilo. A palavra dele [Moro] não tem efeito algum para mim. Agora, sabe por que ele faz isso? Porque ele não consegue se defender, ele não consegue explicar a omissão dele como ministro da Justiça em relação às fraudes do INSS”, disse o deputado.

O parlamentar afirmou que publicou os documentos sobre as fraudes no INSS produzidos pelo Procon de São Paulo com as “inúmeras denúncias que chegaram à época ao ministro Sergio Moro”. Dirceu relembrou que o ex-juiz “nada fez” para evitar as fraudes no INSS. “Pelo contrário. Ele (Moro) mudou normas a partir do Ministério da Justiça, que também coordenava o Ministério do Trabalho, para facilitar que as associações pudessem fazer toda essa roubalheira”.

O deputado ainda frisou que as fraudes só foram combatidos durante o governo do presidente Lula (PT), que está investigando o esquema de descontos ilegais contra aposentados, que teve início no governo de Jair Bolsonaro (PL) em 2019. Até o momento, o INSS já reembolsou R$ 1,3 bilhão a 70% dos aposentados e pensionistas que tiveram descontos associativos irregulares em seus benefícios.

“Sergio Moro deve muito, trabalha pouco. A população do Paraná nem sabe que ele é senador. Ele não tem uma bandeira, não tem uma realização. É preguiçoso, não vai às reuniões. Ele tem posturas questionáveis do ponto de vista do seu mandato como senador”, apontou Zeca Dirceu.

O deputado finalizou afirmando que vai apresentar as despesas do gabinete do senador. “Vou mostrar aqui os funcionários que ganham salários de marajá no gabinete do Sergio Moro e pouco trabalham. O povo do Paraná precisa conhecer o péssimo senador que tem, mentiroso, picareta, juiz ladrão”, completou Zeca.

Revista Forum