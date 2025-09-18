Sassá deve voltar à Câmara Municipal de Manaus com a condenação de Jaildo dos Rodoviários

O ex-vereador Cícero Custódio, Sassá da Construção Civil (PT), deve retornar à Câmara Municipal de Manaus (CMM), assim que ficar consolidada a condenação do vereador Jaildo dos Rodoviários (PV), que foi condenado hoje (18) pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) a 8 anos de inelegibilidade e nulidade do diploma de vereador.





Sassá é o primeiro suplente da Federação (PT, PV, PCdoB). Ele obteve 5.523 votos e é o segundo mais votado nas eleições municipais de 2024. Com isso, o PT sobe para duas cadeiras na Casa Legislativa.

A ascensão de Sassá ao cargo, o qual já exerceu por dois mandatos está sendo comemorada, tanto pelos rodoviários contrários ao vereador que perdeu o mandato por crime de improbidade, quanto pela categoria dele e dos Metalúrgicos do Amazonas.

Mais ainda pelos trabalhadores dos Transportes Especial, os quais sofreram um golpe e invasão da sua sede, recentemente, promovido pelo agora ex-vereador Jaildo e os seus quatro irmãos.

A condenação do Jaildo.

“A condenação transitada em julgado ou publicada a decisão proferida por órgão colegiado que declarar a inelegibilidade do candidato, ser-lhe-á negado registro, ou cancelado, se já tiver sido feito ou declarado nulo o diploma se já expedido.

A Câmara Municipal de Manaus (CMM), ainda não foi comunicada. Ainda cabe embargo de declaração, em seguida a sentença até a decisão da Câmara Municipal de afastá-lo. Provavelmente, serão uns 20 dias de espera.