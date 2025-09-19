Prefeitura de Parintins leva assistência técnica a produtores do Limão de Baixo

A Prefeitura de Parintins antecipou ações de assistência técnica para pequenos produtores rurais do Paraná do Limão, na comunidade Nossa Senhora de Nazaré (Limão de Baixo). O objetivo é orientar agricultores e criadores de gado a adotarem medidas que garantam o manejo sustentável das lavouras e alternativas para a alimentação do rebanho diante da escassez de pastagem na várzea, causada pela demora da vazante do Rio Amazonas.





A equipe técnica, composta pelo engenheiro agrônomo Ronald Gonçalves e pelos técnicos em agropecuária Józimo Ribeiro Neto e Luciano Pessoa, visitou 16 propriedades para identificar as principais atividades produtivas e apresentar soluções. A região tem tradição no cultivo de hortaliças de ciclo curto, como cebolinha, coentro, couve, maxixe, melancia, jerimum e pimenta cheirosa. Além da agricultura, os produtores também investem na bovinocultura, produção de leite, queijo manteiga e pesca.

Entre as recomendações, estão o plantio de capim terra e água (capim-colônia) nas restingas e a produção de milho na várzea para silagem, alternativas que podem reforçar a alimentação do gado. Outra orientação foi a recuperação das áreas degradadas de pastagem e a formação de capineiras, preparando os campos para receber os animais no período da cheia do Rio Amazonas no próximo ano.

“É um momento oportuno de atendimento aos agricultores e criadores de gado com orientações técnicas. Sugerimos a produção de silagem na várzea para levarem à terra firme quando passarem o rebanho, como alternativa de alimentação aos bovinos, já que os campos estão degradados”, destacou o técnico em agropecuária Józimo Ribeiro Neto.