Prefeitura de Parintins leva assistência técnica a produtores do Limão de Baixo

Por
Redação 2
-
Foto: Divulgação

A Prefeitura de Parintins antecipou ações de assistência técnica para pequenos produtores rurais do Paraná do Limão, na comunidade Nossa Senhora de Nazaré (Limão de Baixo). O objetivo é orientar agricultores e criadores de gado a adotarem medidas que garantam o manejo sustentável das lavouras e alternativas para a alimentação do rebanho diante da escassez de pastagem na várzea, causada pela demora da vazante do Rio Amazonas.


Foto: Divulgação

A equipe técnica, composta pelo engenheiro agrônomo Ronald Gonçalves e pelos técnicos em agropecuária Józimo Ribeiro Neto e Luciano Pessoa, visitou 16 propriedades para identificar as principais atividades produtivas e apresentar soluções. A região tem tradição no cultivo de hortaliças de ciclo curto, como cebolinha, coentro, couve, maxixe, melancia, jerimum e pimenta cheirosa. Além da agricultura, os produtores também investem na bovinocultura, produção de leite, queijo manteiga e pesca.

Entre as recomendações, estão o plantio de capim terra e água (capim-colônia) nas restingas e a produção de milho na várzea para silagem, alternativas que podem reforçar a alimentação do gado. Outra orientação foi a recuperação das áreas degradadas de pastagem e a formação de capineiras, preparando os campos para receber os animais no período da cheia do Rio Amazonas no próximo ano.

Foto: Divulgação

“É um momento oportuno de atendimento aos agricultores e criadores de gado com orientações técnicas. Sugerimos a produção de silagem na várzea para levarem à terra firme quando passarem o rebanho, como alternativa de alimentação aos bovinos, já que os campos estão degradados”, destacou o técnico em agropecuária Józimo Ribeiro Neto.

Artigo anteriorSassá deve voltar à Câmara Municipal de Manaus com a condenação de Jaildo dos Rodoviários
Próximo artigoSecretário Júnior Mar leva experiência da rede municipal de Manaus para imersão em Stanford

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui