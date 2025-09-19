Secretário Júnior Mar leva experiência da rede municipal de Manaus para imersão em Stanford

O secretário municipal de Educação de Manaus, Júnior Mar, está participando de uma imersão acadêmica na Universidade de Stanford, na Califórnia (EUA), uma das instituições de maior prestígio do mundo. O encontro reúne, entre os dias 17 e 19 de setembro, pesquisadores, gestores e especialistas da educação de todo o Brasil para discutir soluções concretas para um dos maiores desafios do país: a aprendizagem da matemática.





Manaus participa como destaque por representar a terceira maior rede de ensino municipal do Brasil, com mais de 250 mil de estudantes atendidos. Além da capital amazonense, também integram o evento os secretários de Educação de São Paulo, Fernando Padula, e do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha, responsáveis pelas duas maiores redes municipais do país.

Segundo o secretário Júnior Mar, a participação da rede manauara em um evento internacional dessa magnitude reforça o compromisso da gestão com a busca de práticas inovadoras que fortaleçam a qualidade do ensino.

“O Brasil tem ocupado as últimas colocações nos índices de desempenho em matemática, e essa imersão é uma oportunidade para conhecermos experiências bem-sucedidas, tanto nacionais quanto internacionais. Aqui em Stanford, estamos debatendo metodologias, estratégias e cases de países que têm avançado na disciplina. Nosso objetivo é levar esse conhecimento para dentro das salas de aula de Manaus, valorizando o trabalho dos professores e ampliando as conquistas dos nossos estudantes”, destacou o secretário.

A programação do evento contempla palestras, oficinas e painéis com temáticas atuais, como Aprendendo com Referências Globais – Casos da Polônia e Lesson Study Alliance, A Matemática no Brasil Hoje e a palestra magna, A Matemática é para Todos. Além disso, há sessões práticas que permitem aos gestores experimentar metodologias aplicadas em diferentes contextos educacionais.

Um dos diferenciais da imersão é a presença de pesquisadores brasileiros que atuam no Vale do Silício, financiados pelo Centro Lemann. Eles apresentam levantamentos e análises de experiências internacionais que podem servir de referência para redes públicas brasileiras.

Para Júnior Mar, a experiência também é uma forma de reafirmar o compromisso da Prefeitura de Manaus em investir na educação como prioridade da gestão do prefeito David Almeida.

“A orientação do prefeito David Almeida e do vice-prefeito Renato Júnior é clara: buscar sempre o que há de melhor para a nossa rede municipal. Estamos aqui representando a grandiosa Secretaria Municipal de Educação de Manaus com a certeza de que retornaremos com aprendizados valiosos para fortalecer a nossa política educacional. Essa troca internacional é fundamental para que possamos avançar em resultados e garantir que a matemática, muitas vezes vista como um obstáculo, se torne uma ferramenta de transformação para os nossos estudantes”, reforçou.

O evento em Stanford se soma a outras iniciativas que vêm sendo implementadas na rede municipal de Manaus, como a formação continuada de professores, o incentivo ao uso de tecnologias educacionais e a valorização de metodologias inovadoras para o ensino da matemática. A expectativa é de que as experiências compartilhadas durante os três dias de imersão sirvam de inspiração para novas práticas e projetos na capital amazonense.