Feirinha do Tururi atrai 8 mil foliões e reaquece mercado do artesanato em Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em parceria com a Associação dos Artistas do Boi-Bumbá, realizou, nesta quinta-feira, 13/10, o segundo dia da Feirinha do Tururi. O evento, que é o “esquenta” do maior Boi Manaus de todos os tempos, já atraiu aproximadamente 8 mil foliões para a avenida Belmiro Vianez, conhecida como “alameda do Samba”, no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste da cidade, dentro das comemorações de 353 anos da cidade.

O retorno do encontro cultural aqueceu o mercado de artesanato e gastronomia criativa fortalecendo o empreendedorismo social. “É muito gratificante ver os nossos artesãos movimentando uma fatia da economia local. Aqui, temos cocares e adereços indígenas de forma geral e a gastronomia também vem para fortalecer o segmento”, disse o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira.

Quase 530 tururis foram vendidos nos dois primeiros dias de evento. A novidade dessa edição é que os tururis oficiais têm um código identificador 2D único (datamatrix), que será validado na entrada do Boi Manaus, comprovando a autenticidade da peça.

“Os tururis têm dispositivo de segurança para prevenir falsificação, o mesmo dá aos brincantes o direito de percorrer o circuito do Boi Manaus dentro do cordão delimitador dos trios. Mas, a pessoa que quiser participar, mesmo sem o tururi, é bem-vinda, porque a programação é gratuita”, concluiu o diretor de Eventos da Manauscult, Clemilton Pinto.

De acordo com o cronograma, cinco atrações locais sobem ao palco da Feirinha do Tururi para fazer o aquecimento do que vai acontecer nas três noites do Boi Manaus 2022, entre 21 e 23 de outubro, no Centro de Convenções de Manaus, o sambódromo, na zona Centro-Sul da cidade, em celebração ao aniversário de Manaus.

