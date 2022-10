Centec promove ação para dar visibilidade ao problema do câncer em Manaus

Até o fim deste ano de 2022, o Brasil deve somar 66.280 novos casos de pessoas com câncer de mama.

A estimativa consta em novo relatório do Instituto Nacional do Câncer (Inca) e demonstra a importância de se realizar ações que promovam a conscientização e o diagnóstico precoce para a doença, como é o caso do Outubro Rosa, celebrado anualmente em todo o mundo desde 1997.

Neste contexto, o Centro de Ensino Técnico (Centec) promove este mês, em Manaus, uma série de ações que buscam ampliar a visibilidade do problema e ajudar de fato pessoas atingidas pela doença.

É o caso da campanha ‘Doe R$ 2 e Mude uma Vida’, cujo principal objetivo é arrecadar donativos para a compra de materiais destinados à confecção de turbantes e lenços.

Os itens serão entregues na primeira quinzena de novembro a pacientes acolhidas pelo Grupo de Apoio às Mulheres Mastectomizadas da Amazônia (Gamma), instituição com 13 anos de atuação no cuidado e saúde da mulher com câncer.

Além dos alunos, professores e colaboradores da escola, todo o público externo que desejar poderá ajudar. “Além dos R$ 2, também estamos recebendo itens de higiene, como fraldas, hidratantes, sabonetes e escovas de dente.

Todos os itens arrecadados serão destinados a mulheres em tratamento. Sendo uma parte para o Gamma e a outra para a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas [Cecon]”, explica uma das organizadoras da ação, professora Viviane Melo.

As doações de materiais de higiene podem ser entregues na sede do Centec, localizado na avenida Djalma Batista, 646 – São Geraldo. Já o valor de R$ 2 pode ser transferido via PIX para o e-mail ‘ [email protected] ’, nome da coordenadora do eixo de gestão da escola.

A prestação de contas será feita por meio da divulgação do extrato da conta bancária e de uma planilha com os detalhes sobre a confecção dos lenços, turbantes e dos itens arrecadados. Todas as informações ficarão disponíveis nos quadros de aviso na sede do Centec e no site www.centec-am.com.br.

Temática

Neste ano, a temática da campanha Centec Rosa é ‘Apenas um Toque – Uma Luta de Todas’, cujas atividades iniciaram no último dia 10, quando alunos e professores realizaram a ação ‘Semáforo da Sensibilização’.

A mobilização envolveu a distribuição de panfletos e a exposição de cartazes com informações úteis sobre o câncer de mama.

“Durante todo o mês estaremos nesse processo de mobilização. Sabemos que quanto mais cedo o diagnóstico, melhor é a possibilidade de tratamento e recuperação adequados. Com essas ações, estamos plantando sementes nos alunos, nos professores e na comunidade externa para que as informações sobre a doença cheguem a mais pessoas”, pontua o coordenador do curso técnico em Enfermagem, Joaquim Rodrigues, um dos organizadores do evento.

Palestra

Até o fim do mês, a escola também irá realizar uma série de palestras e salas temáticas sobre saúde da mulher, câncer de mama e feminicídio. Os espaços serão abertos ao público externo. A programação completa pode ser acompanhada pelas redes sociais (@centecamoficial) e no site do Centec.

A primeira convidada confirmada é a presidente do Grupo Gamma, Oriona Ohse. O encontro acontecerá no dia 27 de outubro, às 9h, na sede do Centec. “Ela vai falar sobre as ações do grupo em apoio a mulheres com câncer e da própria experiência enquanto uma pessoa que enfrentou a doença no passado”, adianta a professora Viviane Melo.

Foto: Freepik