Festa que reunia cerca de 600 pessoas é interrompida por fiscalização em Contagem

Uma festa de música eletrônica que reunia cerca de 600 pessoas em um condomínio do bairro Quincas do Jacubá, em Contagem, na Grande BH, foi interrompida pela fiscalização no final da noite de sábado (6). O espaço foi interditado e lacrado e o responsável foi localizado, mas ninguém foi preso.

A festa particular vinha sendo divulgada nas redes sociais desde 3 de fevereiro, mas sem revelar o endereço onde seria realizada. Entre as atrações, havia até DJs internacionais.

O evento tinha alvará de funcionamento e a venda de ingressos acontecia por meio de reserva de mesas – conforme prevê o protocolo estabelecido pela prefeitura da cidade. A fiscalização, no entanto, flagrou diversas pessoas em pé, sem máscara e nem distanciamento entre elas.

A festa começou no final da tarde e foi denunciada por meio do telefone 153. A interdição aconteceu já no período da noite, em operação conjunta que reuniu Guarda Civil Municipal de Contagem, Polícia Militar, fiscais de postura e operadores da TransCon (Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem).

O atual decreto em vigor em Contagem proíbe especificamente a realização de “eventos particulares de qualquer natureza que tenham mais de 10 (dez) pessoas, inclusive em residências e condomínios habitacionais”, além de suspender o funcionamento de “casas de shows e espetáculos de qualquer natureza”, assim como “boates, danceterias e salões de dança”.

G1