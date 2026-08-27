Festival AMÁ conecta saberes amazônicos, inovação e empreendedorismo em Novo Airão

Evento reúne bioeconomia, turismo, cultura, sustentabilidade e novos negócios em três dias de programação; município integra o ciclo 2025/2026 do Cidade Empreendedora

A floresta como fonte de conhecimento, a cultura como identidade e o empreendedorismo como meio para transformar potencial em oportunidades. É a partir dessa combinação que Novo Airão vai realizar, nos dias 11, 12 e 13 de setembro, a primeira edição do Festival AMÁ – Encontro de Saberes na Amazônia, um evento que reúne inovação, bioeconomia, turismo, cultura, empreendedorismo, educação, esporte e sustentabilidade.





Organizado pela Prefeitura de Novo Airão, em parceria com o Sebrae Amazonas, o festival terá uma programação distribuída por diferentes espaços da cidade, com palestras, painéis, oficinas, experiências culturais e atividades variadas. Entre os destaques estão o Campeonato de Empreendedorismo, o Concurso Jovem Empreendedor, o desfile da Moda Airãoense e a Meia Maratona Anavilhanas.

“O AMÁ nasceu com essa vontade de mostrar que Novo Airão tem muito a dizer e, principalmente, muito a compartilhar. A gente quer que as pessoas venham para cá não apenas para participar de uma programação, mas para conhecer histórias, descobrir talentos e enxergar novas oportunidades para empreender, criar e trabalhar a partir das nossas próprias riquezas. É um festival feito para reunir ideias que continuarão circulando depois que o evento terminar”, disse a secretária municipal de Inovação, Suzianne Fonseca.

A proposta é transformar Novo Airão em um ponto de encontro do público com aprendizados e iniciativas capazes de gerar novas perspectivas para o desenvolvimento do município. De acordo com a administração municipal, o conceito do AMÁ parte da compreensão de que a Amazônia é mais do que um território, sendo também um berço de sabedorias que podem inspirar novas formas de viver, produzir e se relacionar com o planeta.

A programação do Festival AMÁ reflete esse objetivo ao colocar em discussão temas como bioeconomia, turismo, cultura, educação, meio ambiente e inovação. No dia 12, por exemplo, estão previstos debates sobre saberes tradicionais e propriedade intelectual; turismo regenerativo, inteligência artificial (IA); e as perspectivas de Novo Airão até 2030.

Ligação com Cidade Empreendedora

O reconhecimento das vocações locais também faz parte do momento vivido pelo município. Com a adesão ao ciclo 2027/2028 do Cidade Empreendedora confirmada, Novo Airão também integra o atual biênio do programa do Sebrae Amazonas, que trabalha estratégias para fortalecer o ambiente de negócios a partir das características e potencialidades de cada território. Entre os eixos da metodologia estão Identidade, Vocações e Mercado; Inovação; e Resiliência Climática e Sustentabilidade. Temas que encontram espaço na programação do AMÁ.

A conexão com o programa aparece, por exemplo, na valorização de atividades ligadas ao turismo, à cultura, à economia criativa e à biodiversidade. O festival reúne no mesmo ambiente empreendedores, pesquisadores, investidores, estudantes, comunidades tradicionais, artesãos, gestores públicos, organizações da sociedade civil e visitantes, ampliando as possibilidades de troca de experiências e articulações.

Um dos exemplos de reconhecimento da identidade local será o desfile da Moda Airãoense. Apresentado como um dos produtos do AMÁ, a ideia é levar para a passarela criações inspiradas na cultura e nos elementos da região, que aproximem ancestralidade, criatividade e economia. A programação contará ainda com apresentações culturais e musicais após o desfile.

No encerramento, o festival deixará o ambiente de debates e experiências para ocupar as ruas de Novo Airão com esporte e lazer. A Meia Maratona do Festival AMÁ terá percurso de 21 quilômetros, além de equipes para 5 km e 10 km e uma maratona kids. Atividades de visitação, banho de rio e experiências em comunidades locais também estão previstas durante o evento.

Com uma agenda que vai dos saberes tradicionais à inteligência artificial, da bioeconomia à moda e do empreendedorismo ao esporte, o AMÁ aposta na diversidade de vivências para estimular novas conexões. Durante três dias, Novo Airão será palco desse encontro com diferentes visões sobre os caminhos possíveis para a Amazônia.