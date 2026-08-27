Feira do Tambaqui oferece 8 toneladas de pescado em Manaus neste sábado

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) recebe, neste sábado (29), mais uma edição da Feira do Tambaqui, em Manaus. Serão comercializadas 8 toneladas de pescado oriundo de rios e lagos da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mamirauá. A venda começa às 7h e segue enquanto durar o estoque, na sede da FAS, localizada na rua Álvaro Braga, 351, Parque Dez de Novembro.

Os preços variam conforme o peso do pescado. Tambaquis de até 3 quilos serão vendidos por R$ 11 o quilo; os exemplares de 3,001 a 5 quilos custarão R$ 15/kg; os de 5,001 a 6,999 quilos serão comercializados por R$ 17/kg; e aqueles com peso igual ou superior a 7 quilos custarão R$ 20/kg.





Para a retirada dos peixes adquiridos, a orientação é que os consumidores levem a própria sacola, bolsa reutilizável ou ecobag.

A produção envolve 53 manejadores e beneficiará diretamente 21 famílias das comunidades ribeirinhas São Francisco do Mangueira e Catiti, localizadas no setor Macopani, na RDS Mamirauá.

Segundo o gerente do Programa Prosperidade na Floresta da FAS e coordenador da feira, Edvaldo Corrêa, a iniciativa aproxima os produtores dos consumidores e contribui para a geração de renda nas comunidades.

“É importante destacar que os tambaquis comercializados são provenientes de rios e lagos da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, onde são capturados por meio do manejo sustentável. A iniciativa permite a comercialização direta da produção e beneficia as famílias envolvidas na pesca, garantindo que os recursos arrecadados retornem às próprias comunidades”, compartilhou.

A Feira do Tambaqui é promovida pela Associação dos Produtores do Setor Macopani (APSM), com apoio da FAS, responsável pela infraestrutura, pelo transporte, pela logística e pela divulgação. A venda do tambaqui manejado também tem o apoio da Associação dos Moradores e Usuários da RDS Mamirauá Antônio Martins (Amurman), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amazonas (Sema).