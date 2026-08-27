SouManaus Passo a Paço 2026 terá pulseiras com promoção no transporte público

A Prefeitura de Manaus em parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), lança um lote de pulseiras para o “#SouManaus Passo a Paço 2026” com uma promoção especial para quem escolher ir ao festival de ônibus. Serão disponibilizados três mil cartões PassaFácil promocionais.

O cartão PassaFácil Sou Manaus, que será disponibilizado nesta quinta-feira, 27/8, no valor de R$ 30, já vem carregado com seis passagens de ônibus (ida e volta garantida para os dias de evento), e ainda dá direito a um combo exclusivo com uma pulseira de acesso para o “#SouManaus 2026”, no dia de escolha do participante e as mil primeiras pessoas a adquirem o cartão promocional levam um leque personalizado exclusivo do festival.





Para solicitar o cartão promocional, os interessados podem acessar o canal oficial no aplicativo Telegram, por meio do contato “@sindy_sinetram_bot”. O cidadão deve baixar o app do Telegram gratuitamente em uma loja de aplicativos e no item “busca” procurar por “@sindy_sinetram_bot” ou “Sindy. Ao acessar o sistema, o interessado poderá escolher a data de sua pulseira, sendo permitido o cadastro de apenas um CPF por cartão.

A retirada das pulseiras será realizada de 31/8 a 3/9, das 10h às 22h, na loja do Sinetram, localizada no segundo andar do Shopping Via Norte (próximo a Riachuelo), em horário agendado pelo sistema.

Mais comodidade para quem vai de ônibus

Ao utilizar o cartão, o público terá acesso ao corredor exclusivo para transporte coletivo, implantado na avenida Epaminondas até o terminal da Matriz, garantindo muito mais rapidez e conforto na chegada ao evento.

O IMMU preparou uma operação reforçada para os dias de festival. No total, 84 linhas vão atender o evento, 14 linhas farão uma viagem a mais após a meia noite (101, 113, 120, 121, 216, 535, 608, 705, 713, 227, 330, 422, 440 e 612) e 17 linhas farão duas viagens a mais após a meia noite (126, 214, 219, 315, 356, 321, 443, 448, 500, 540, 560, 604, 621, 640, 650, 652 e 676). Além dessas viagens, teremos 25 carros de apoio à disposição durante o evento nos dias 5, 6 e 7/9.

A promoção “PassaFácil Aqui: a rota mais rápida para o #SouManaus” reforça o compromisso da Prefeitura de Manaus em incentivar o uso do transporte coletivo, oferecendo economia, praticidade e segurança para o público do maior festival de artes integradas da região.