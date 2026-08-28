sexta-feira, 28 de agosto de 2026
Facebook Instagram Share X Youtube
TCEAM
Início Amazonas Manaus altera itinerário da linha 020 para atender comunidades na BR-174 e...

Manaus altera itinerário da linha 020 para atender comunidades na BR-174 e AM-010

Por
Redação 5
-
Reprodução via IA

A Prefeitura de Manaus promove, a partir de terça-feira, 1º/9, alteração no itinerário da linha 020 (T7 / Aliança com Deus II / comunidade São João) e visa estender o atendimento aos moradores das comunidades Aliança com Deus 2 e 23 de Setembro, além das áreas já integradas ao itinerário da linha.

A alteração abrange também o entorno das comunidades São João e Ismail Aziz nas imediações das rodovias AM-010 e BR-174, área rural da capital.


Partindo do Terminal de Integração 7 (T7), no bairro Tarumã, a linha segue pelas vias: avenida Tarumã; avenida Torquato Tapajós; rodovia AM-010; avenida dos Guaranás; rua 8 de Outubro; rua Lago do Bonfim; rua Flor de Baunilha; rua Flor de Lótus; avenida Lírio do Amazonas; rodovia BR-174; rua Professor Paulo Graça; ramal do Luso; rua Imbu; rua Gloxínia; rua Jaca; retorno pelo ramal do Luso; rodovia BR-174; e avenida Torquato Tapajós até o Terminal de Integração 7.

Com a adequação da linha 020, a medida amplia a cobertura do transporte público em áreas que demandavam acesso direto, além de garantir maior integração com o Terminal 7 e mais comodidade no deslocamento diário dos moradores das comunidades atendidas.

O IMMU orienta os passageiros a ficarem atentos ao novo itinerário, que entra em operação a partir do dia 1º/9.

Ilustração – Divulgação/IMMU
Artigo anteriorMultivacinação entra na reta final com oferta de doses em mais de 170 salas até terça
Próximo artigoDNIT inicia em setembro dragagem em quatro trechos de hidrovias do Amazonas

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

© Copyright © 2023 Correio da Amazônia. Todos Os Direitos Reservados.
Correio da Amazônia
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Visão Geral de Privacidade

Este site usa cookies para que possamos oferecer a melhor experiência de usuário possível. As informações de cookies são armazenadas em seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.