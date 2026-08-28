Manaus altera itinerário da linha 020 para atender comunidades na BR-174 e AM-010

A Prefeitura de Manaus promove, a partir de terça-feira, 1º/9, alteração no itinerário da linha 020 (T7 / Aliança com Deus II / comunidade São João) e visa estender o atendimento aos moradores das comunidades Aliança com Deus 2 e 23 de Setembro, além das áreas já integradas ao itinerário da linha.

A alteração abrange também o entorno das comunidades São João e Ismail Aziz nas imediações das rodovias AM-010 e BR-174, área rural da capital.





Partindo do Terminal de Integração 7 (T7), no bairro Tarumã, a linha segue pelas vias: avenida Tarumã; avenida Torquato Tapajós; rodovia AM-010; avenida dos Guaranás; rua 8 de Outubro; rua Lago do Bonfim; rua Flor de Baunilha; rua Flor de Lótus; avenida Lírio do Amazonas; rodovia BR-174; rua Professor Paulo Graça; ramal do Luso; rua Imbu; rua Gloxínia; rua Jaca; retorno pelo ramal do Luso; rodovia BR-174; e avenida Torquato Tapajós até o Terminal de Integração 7.

Com a adequação da linha 020, a medida amplia a cobertura do transporte público em áreas que demandavam acesso direto, além de garantir maior integração com o Terminal 7 e mais comodidade no deslocamento diário dos moradores das comunidades atendidas.

O IMMU orienta os passageiros a ficarem atentos ao novo itinerário, que entra em operação a partir do dia 1º/9.